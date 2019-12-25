Приставы заставили завод в Петербурге выплатить 35 млн зарплаты

Более 80 работников получили деньги после ареста счетов завода.

В Петербурге завершился этап принудительного взыскания долгов по зарплате с местного завода металлоконструкций. Благодаря действиям судебных приставов более восьми десятков работников получили причитающиеся им средства. Всего в производстве находилось 107 исполнительных листов на общую сумму около 44 млн рублей.

Предприятие долгое время игнорировало требования закона. После того как добровольное погашение не состоялось, служба приставов запустила процедуры принудительного взыскания. С должника был взыскан исполнительский сбор в размере 4 млн рублей, а также наложен арест на 140 единиц оборудования — от сварочных аппаратов до покрасочных камер. Имущество готовят к оценке и продаже, вырученные деньги пойдут на закрытие задолженностей.

Однако ключевую роль сыграла оперативная блокировка расчётных счетов предприятия. Как только на них начали поступать оплаты от контрагентов, средства сразу же списывались в пользу работников. Таким образом удалось перечислить 35 млн рублей, которые получили больше 80 человек.

На текущий момент в работе остаются 25 исполнительных производств на сумму 9 млн рублей. Взыскание продолжается, с должника не снимают контроль.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны "лжесиловики", обманувшие женщину и 90-летнего доцента.

Фото: Piter.TV