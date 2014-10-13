В Петербурге задержаны "лжесиловики", обманувшие женщину и 90-летнего доцента

По фактам хищений Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество").

11 августа в 08:20 оперативники Главного управления МВД пресекли деятельность двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет. Задержания прошли одновременно по местам проживания подозреваемых на Среднеохтинском проспекте и улице Стасовой. Установлено, что юноши работали курьерами на организованную преступную группу из-за границы. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники действовали под видом сотрудников правоохранительных органов. Они входили в доверие к гражданам, получали от них наличные деньги, после чего конвертировали средства в криптовалюту и переводили их своим зарубежным кураторам.

На данный момент доказана причастность фигурантов как минимум к двум эпизодам мошенничества: в конце 2025 года они убедили жительницу Петербурга передать им 500 000 рублей. В марте того же года жертвой стал 90-летний доцент вуза с Ординарной улицы. После телефонного разговора под предлогом "обеспечения безопасности накоплений" пенсионер передал курьеру банковскую карту, на которой также находилось 500 000 рублей.

По фактам хищений Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ ("мошенничество"). Оба задержанных заключены под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли 5 банковских карт, три мобильных телефона, флэш-накопитель и оставшиеся денежные средства в размере 159 000 рублей. Полиция продолжает устанавливать возможных соучастников и проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе Петербурга у ранее судимого наркодилера изъяли более 150 граммов "синтетики".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

