На Вантовом мосту КАД с 15 по 27 августа перекроют две полосы для устранения колейности

а оставшихся свободными полосах дорожники введут ограничение скорости до 50 км/ч.

С 15 по 27 августа на 57-м километре Кольцевой автодороги начнутся работы по устранению колеи на асфальте Вантового моста. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за ремонта на внутреннем и внешнем кольцах магистрали одновременно будут перекрывать по две полосы движения.

На оставшихся свободными полосах дорожники введут ограничение скорости до 50 км/ч. Обновление покрытия будет вестись круглосуточно в две смены: специалисты планируют заменить асфальт на всей проезжей части сооружения. При этом представители ведомства предупредили, что при ухудшении погодных условий сроки проведения работ могут быть скорректированы.

Для обеспечения безопасности водителей периметр зоны ремонта оборудуют временными знаками, водоналивными барьерами и сигнальными фонарями. Актуальная информация о том, какие именно участки дороги закрыты в данный момент, будет транслироваться на электронных табло над трассой.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Сортавала" во Всеволожском районе перекроют съезды для ремонта.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

