На трассе "Сортавала" во Всеволожском районе перекроют съезды для ремонта

од работы попадут как сами съезды, так и переходно-скоростные полосы.

Во Всеволожском районе Ленобласти на федеральной трассе А-121 "Сортавала" в районе деревни Агалатово будут поочередно полностью перекрывать все съезды. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения движения вводятся в период с 10 по 26 августа на 15-м километре автодороги, где расположена транспортная развязка. Под работы попадут как сами съезды, так и переходно-скоростные полосы.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский, данные меры необходимы для проведения работ по ликвидации колейности на дорожном полотне. Он уточнил, что одновременного закрытия сразу нескольких съездов не планируется – перекрытия будут производиться по очереди.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" ограничат пропускную способность до конца сентября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"