Названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Петрбурге

В число лидеров вошли специалисты из сфер здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.

Сервис о поску работы SuperJob проанализировал рынок труда в крупнейших городах страны и выделил наиболее привлекательные предложения на август. В число лидеров вошли специалисты из сфер здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также квалифицированные рабочие и водители.

Врачи возглавили рейтинги зарплатных предложений сразу в 12 городах-миллионниках, включая Москву, Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Уфу и Челябинск. Вакансии водителей с доходом свыше 150 тысяч рублей в месяц оказались в топе Москвы, Петербурга, Воронежа, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы. Работодатели Челябинска разместили предложения для инженеров с аналогичным уровнем оплаты, а компании в Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске и Перми ищут квалифицированных рабочих на зарплаты от 150 тысяч рублей.

Среди уникальных управленческих позиций лидируют начальник участка заготовительного производства в Москве, начальник отдела труда и зарплаты в Петербурге, заведующий пекарным производством в Волгограде, главный бухгалтер в Екатеринбурге, начальник службы электросветотехнического обеспечения полетов в Казани, главный врач стоматологической клиники в Красноярске, директор института в Новосибирске, заведующий отделением медицинской профилактики в Ростове-на-Дону и руководитель отдела продаж в Челябинске.

Ранее мы сообщили о том, что менеджеры по продажам и администраторы возглавили рейтинг соискателей в Петербурге.

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