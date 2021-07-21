Посольство: граждане Норвегии и ЕС просятся в Россию по программе переселения

Россияне, имеющие гражданство Норвегии, стали активно обращаться в посольство РФ в королевстве с заявлениями на участие в государственной программе переселения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию
Собеседник агентства рассказал, что в посольство поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран Европейского союза.
В настоящее время посольство Москвы в Осло ведет работу с заявлениями. Весь процесс происходит в сотрудничестве с министерством внутренних дел РФ.
Президент Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в страну россиян, которые проживают за границей. В сентябре 2012 года данная программа стала бессрочной.
Ранее мы сообщали, что более 600 иностранных специалистов подали заявки на переезд в Россию.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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