Посольство: граждане Норвегии и ЕС просятся в Россию по программе переселения

Число европейцев, желающих получить российское гражданство, растет.

Россияне, имеющие гражданство Норвегии, стали активно обращаться в посольство РФ в королевстве с заявлениями на участие в государственной программе переселения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипмиссию

Собеседник агентства рассказал, что в посольство поступают заявления не только от граждан России, имеющих право на участие в программе, но и соотечественников, являющихся гражданами Норвегии и стран Европейского союза.

В настоящее время посольство Москвы в Осло ведет работу с заявлениями. Весь процесс происходит в сотрудничестве с министерством внутренних дел РФ.

Президент Владимир Путин в 2006 году утвердил государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в страну россиян, которые проживают за границей. В сентябре 2012 года данная программа стала бессрочной.

Ранее мы сообщали, что более 600 иностранных специалистов подали заявки на переезд в Россию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)