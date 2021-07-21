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Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки, заявила Захарова
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Германия и Япония возвращаются к практике массовой слежки, заявила Захарова

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В МИД России напомнили о принудительном отходе Берлина и Токио от данной практики в 1945 году.

Германия и Япония в настоящее время возвращаются к практике массового наблюдения за своими гражданами, которая в последний раз была известна мировой общественности как Гестапо и Токко. Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что говорит о две бывших страны "оси". По данным Москвы, местные власти с июля 2026 года вернулись к практикам слежки  за населением, от которых ранее в принудительном порядке отучивались в 1945 году.

Послевоенный внутригосударственный порядок побежденных агрессоров строился на принципе отсутствия инструментов массовой слежки за собственным населением, которая была одним из ключевых методов нацистов во времена концлагерей, геноцида и чудовищных экспериментов над людьми.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница заметила, что такие параллели с Гестапо и Токко проводит западная пресса, а также немецкие и японские эксперты.

Захарова прокомментировала молчание Запада на призывы к убийству русских.

Фото: МИД России

Теги: германия, мария захарова, мид, япония
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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