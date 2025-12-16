Пропавшая в Таиланде ветврач из Приморья вышла на связь

Женщина отправилась на два месяца за границу, но затем связь с ней пропала.

Ветеринарный врач из города Артема в Приморском крае Дарья Шаньгина, которая пропала во время отдыха в Таиланде, вышла на связь. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала местный волонтер и блогер Светлана Шерстобоева, которая занималась поиском соотечественницы. Известно, что туристка уехала на двухмесячный отдых в начале апреля 2026 года. По слова подруг россиянки, Дарья сильно изменилась внешне. Последний раз она выходила на связь с родными и близкими 25 мая. Знакомые полагают, что женщина могла познакомиться на курорте с мошенником, которому нужны были ее денежные средства.

И вот накануне мы получаем сообщение в нашей поисковой группе: "Даша вышла на связь!" Правда, с чужого телефона с арабским номером. Не попадая по клавишам, она пишет, что у нее украли паспорт, мобильник, деньги, драгоценности. сообщение от волонтера

на данный момент известно, что Дарья Шаньгина также пообщалась со своей мамой. Ей россиянка сообщила о том, якобы выходит замуж за диджея. Женщина планировала ехать знакомиться с его родственниками в Дубай. В посте упоминается, что за все то время, пока Дарья была не на связи, она пять раз попадала в участок полиции, трижды была в больнице из-за ожога медузы, укуса обезьяны и падения в обморок. По информации от одного из знакомых туристки, через которого она обменивала деньги, в общей сложности она поменяла 300 тысяч рублей на баты.

Пропавший в Таиланде криптоинвестор из Петербурга погиб через два дня после исчезновения.

Фото: pxhere.com