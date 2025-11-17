Пропавший в Таиланде криптоинвестор из Петербурга погиб через два дня после исчезновения

Криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов, пропавший в Таиланде в конце декабря, погиб через два дня после исчезновения. Об этом стало известно после того, как полиция установила личность погибшего, который выпал с 54-го этажа небоскреба 26 декабря.

Из-за ошибки в фамилии тайские полицейские неправильно записали данные петербуржца. Поэтому поиски 35-летнего мужчины безуспешно продолжались, хотя его уже не было в живых. Об этом сообщает источник 78.ru.

Личность установили по документам и чекам. Предварительно, тело Гарбузова захоронили в братской могиле вместе с невостребованными останками. Теперь его эксгумируют, кремируют и отправят в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский криптоинвестор пропал без вести в Таиланде более месяца назад.

