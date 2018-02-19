Таиланд сократит безвизовый срок для россиян

В России полагают, что нововведение ударит по сфере туризма.

Таиланд принял для себя решение о том, что власти страны сокращают безвизовый срок пребывания иностранных граждан с 60 до 30 дней. На этот шаг местное правительство подтолкнули цифровые кочевники и любители оставаться зимовать в теплых странах в обход существующих правил. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". Ранее о планах по изменению срока нахождения в королевстве путешественников говорила министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу. По данным от издания Thai PBS, благодаря таким методам чиновники собираются пресечь использование въездных послаблений в целях, не связанных с туризмом. В частности, обострилась проблема с тем, что иногда иностранцы незаконно сдают в аренду недвижимость, работают без разрешения, а также участвуют в деятельности мошеннических колл-центров.

Скорее всего, инициатива останется на уровне обсуждений либо будет краткосрочной, а если и будет реализована, то не вызовет оттока организованных туристов. Андрей Подколзин, руководитель PR-отдела туроператора ITM group, эксперт РСТ

Эксперт добавил, что обычно путешественники проводят в стране десять или четырнадцать дней, реже — остаются там до трех недель. Он также назвал 60-дневный срок пребывания в Таиланде избыточным. Андрей Подколзин предположил, что местные власти Таиланда приняли решение на фоне переизбытка иностранцев и серьезной нагрузки на государственную инфраструктуру, особенно на острове Пхукет. Известно, что с серьезными ограничениями столкнутся только те лица, которые используют выезды в соседние страны для обнуления визовой истории.

Таиланд вводит новый налог для иностранных туристов.

Фото: pxhere.com