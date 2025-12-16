Двое подростков на питбайках попали в ДТП на юге Петербурга

В Красносельском районе Петербурга сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить троих несовершеннолетних, которые передвигались на питбайках по Петергофскому шоссе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подростки проигнорировали требования полицейских и попытались скрыться, маневрируя между движущимся транспортом. В результате погони двое из них, 14 и 15 лет, стали участниками ДТП. К счастью, ДТП оказалось не серьезным. Третий нарушитель, 16-летний подросток, был задержан полицией.

Питбайки изъяты и помещены на специализированную стоянку. В отношении подростков составлены административные материалы. Информация о происшествии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы с юными гонщиками и их родителями. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Полиция напоминает, что мототехника является источником повышенной опасности. Допуск несовершеннолетних к управлению такими транспортными средствами создает прямую угрозу их жизни и здоровью. Ответственность за безопасность детей лежит на взрослых, которые обязаны контролировать их досуг и пресекать подобные опасные увлечения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти