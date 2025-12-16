МВД: мошенники начали рассылать фейки о выплатах ко Дню России

Мошенники активизировались перед праздничными выходными в честь Дня России и стали рассылать в мессенджерах и по электронной почте сообщения о несуществующих "государственных выплатах". Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве предупредили, что россиянам нужно быть внимательными, ведь такая рассылка перенаправляет их на фишинговые ресурсы, которые имитируют интерфейс портала "Госуслуги" или фейкового "единого центра выплат".
Рост активности мошенничества в предпраздничный период в МВД объяснили тем, что из-за положительных эмоций у граждан страны снижается внимательность при поступлении новой информации. Кроме того, аферисты учитывают активное присутствие потенциальных жертв в интернете.
Россиянам напомнили, что мошенники часто представляются представителями Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следкома, сотрудниками портала "Госуслуги" и социальных служб.
