В Петербурге пенсионер в течение месяца отправил мошенникам более 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).

Пенсионер 1952 года рождения в период с середины июня по 21 июля этого года перевел на разные счета сумму, равную 4 600 000 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестные в течение месяца звонили мужчине и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков, после чего требовали отправлять деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием), сообщили в УМВД России по Московскому району. Полиция устанавливает личности мошенников.

Ранее мы рассказывали о том, что из шахматного клуба госпитализировали раненого пенсионера с отрезанным ухом.

Фото: Piter.TV