Из шахматного клуба госпитализировали раненого пенсионера с отрезанным ухом

Утром в четверг, 20 июля, из помещения шахматного клуба "Петровская ладья" был госпитализирован мужчина 1959 года рождения с многочисленными травмами. Об этом стало известно Piter.TV.
Мужчине диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа, резаная рана носа, резаная рана ушной раковины справа с частичной ампутацией, множественные раны волосистой части головы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, опросу не подлежит.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
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Фото: Piter.TV
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