Из шахматного клуба госпитализировали раненого пенсионера с отрезанным ухом

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Утром в четверг, 20 июля, из помещения шахматного клуба "Петровская ладья" был госпитализирован мужчина 1959 года рождения с многочисленными травмами. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчине диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа, резаная рана носа, резаная рана ушной раковины справа с частичной ампутацией, множественные раны волосистой части головы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии, опросу не подлежит.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Ранее мы сообщили о том, что шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог.

Фото: Piter.TV