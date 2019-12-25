Шестиклассница отравилась психотропным веществом, которое назначил невролог

Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В четверг, 20 июля, из квартиры одного из домов по проспекту Луначарского была госпитализирована девочка 2011 года рождения с отравлением психотропными веществами. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Установлено, что утром в тот же день девочка приняла таблетки, назначенные врачом-неврологом. Через 2 часа её обнаружила мать.

Семья ребёнка неполная, благополучная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что трёхлетний мальчик выпал из окна в Ленобласти.

Фото: Piter.TV