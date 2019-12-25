Медики онкоцентра имени Напалкова получили новое жилье в Петербурге

Беглов вручил ключи первым новоселам в поселке Песочный.

В поселке Песочный на Ленинградской улице открылось новое восьмиэтажное общежитие для сотрудников онкологического центра имени Н. П. Напалкова. В здании оборудовали 111 квартир площадью разного формата — от одной до четырех комнат, сообщил портал "Строительный Петербург".

На придомовой территории обустроили детскую площадку и парковку на 51 автомобиль. В церемонии открытия участвовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он осмотрел квартиры разных типов и оценил их отделку и оснащение.

Жилье оборудовали сантехникой, электрооборудованием, бытовой техникой и кухонной мебелью. Во время мероприятия глава города вручил ключи первым новоселам.

Беглов отметил, что создание комфортных условий проживания должно помочь привлечь молодых специалистов в онкологический центр и удержать медицинские кадры в Петербурге. По его словам, новое общежитие станет дополнительной мерой поддержки работников, которые ежедневно оказывают помощь пациентам.

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Фото: Piter.TV