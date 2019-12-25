Ущерб на 927 тысяч: в Петербурге администратор магазина обворовал начальника

Находясь на работе, мужчина несколько раз вытаскивал деньги из сейфа.

В Санкт‑Петербурге вынесли приговор администратору продуктового магазина, которого признали виновным в присвоении крупной суммы, принадлежавшей торговой точке. Об этом сообщила объединённая пресс‑служба судов города.

Следствие установило, что преступление произошло в мае текущего года. Находясь на рабочем месте, мужчина неоднократно изымал из сейфа выручку от продажи товаров и присваивал себе. При этом он никак не отражал изъятия в расчётно‑кассовой документации. В общей сложности ущерб магазину составил порядка 927 тысяч рублей.

В отношении сотрудника возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения. В ходе разбирательства мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, на 2,5 года ему запрещено занимать должности администратора в любых организациях.

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Фото: Piter.TV