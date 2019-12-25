Сотрудник пункта выдачи на Софийской улице попался на крупной краже

Техника и вещи исчезали из ПВЗ с ноября по февраль.

В Петербурге 17-летний работник пункта выдачи заказов (ПВЗ) на Софийской улице обвиняется в краже товаров на сумму более 500 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, молодой человек совершал хищения в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Он выносил из пункта выдачи различные вещи и технику. Общая стоимость похищенного превысила 500 тыс. руб.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в крупном размере"). Подростку уже предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV