В Петербурге пропала 12-летняя девочка

Местонахождение ребенка неизвестно с 5 октября.

В Петербурге ведутся поиски пропавшего ребенка. Местонахождение 12-летней девочки неизвестно с 5 октября. Об этом рассказали накануне в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Приметы подростка: рост составляет 164 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза зеленые. На ней были черные куртка, кофта, штаны и кроссовки.

Если вы знаете что-либо о пропавшей, позвоните инфоргам: +7 (985) 367-05-53 (Полина), +7 (931) 250-57-03 (Юлия). Также можно набрать на номер ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее на Piter.TV: пожилой мужчина пропал в Лужском районе. Он ушел в лесной массив и не вернулся. Пенсионер мог находиться у железнодорожной станции Разъезд имени Антонины Петровой.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"