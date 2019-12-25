В ЖК "Новая Охта" самокатчик нападает на женщин с детьми и беременных

На данный момент известно как минимум о трех пострадавших.

В жилом комплексе "Новая Охта" в Петербурге местные жительницы сообщили о серии нападений. По данным 78.ru, неизвестный молодой человек на самокате преследует и бьет женщин.

По словам пострадавших, злоумышленник с обесцвеченными волосами выбирает в качестве жертв преимущественно матерей с колясками и беременных. Схема нападения всегда одинакова: догнав женщину, он наносит удар по ягодицам и быстро скрывается на самокате.

Одна из беременных рассказала, что мужчина следил за ней во время прогулки с ребенком, после чего нанес удар. Еще одна местная жительница заметила преследователя во время пробежки и успела предупредить о его появлении соседей.

На данный момент известно как минимум о трех пострадавших. Женщины уже обратились с заявлениями в полицию, а также направили жалобу в службу проката самокатов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан водитель электровелосипеда, сбивший второклассницу на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV