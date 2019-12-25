Владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе

Мужчина реализовал иномарку двум покупателям за 120 тыс. рублей.

Полицейские задержали владельца стоянки за продажу автомобиля клиента в Приморском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям рано утром 7 июля обратился 37-летний начальник службы контроля жилищного комплекса с заявлением о том, что с охраняемой парковки на Афонской улице пропала его машина Nissan X-Trail стоимостью 1,3 млн рублей. Тогда возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Было установлено, что транспортное средство продал 72-летний генеральный директор фирмы, которая осуществляет деятельность стоянок, из-за долгого простоя и неуплаты места. Мужчина реализовал иномарку двум покупателям за 120 тыс. рублей. Авто обнаружили на Ириновском проспекте.

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Фото: Piter.TV