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Житель Петербурга похитил у женщины наушники и телефон, но быстро потерял их
Сегодня, 15:51
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Житель Петербурга похитил у женщины наушники и телефон, но быстро потерял их

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Мужчина спрятал устройства в дырявый карман.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 22 июля в надзорном ведомстве. 

В марте фигурант зашел в подсобное помещение пекарни на Народной улице и похитил сумку сотрудницы. В этот момент женщина выносила лоток с хлебом в торговый зал и не видела его действий. Так, злоумышленник украл документы, мобильный телефон и беспроводные наушники общей стоимостью более 54 тыс. рублей. Однако устройства были спрятаны в дырявый карман, и они выпали из штанов. А документы обвиняемый выбросил. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист, обокравший молодого человека, пытался уехать из Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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