Рецидивист, обокравший молодого человека, пытался уехать из Петербурга

Материальный ущерб составил 80 тыс. рублей.

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали грабителя, который пытался уехать из города. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в МВД России.

В полицию 20 июля обратился 19-летний мигрант, заявивший о грабеже в Пушкинском сквере. Неизвестный избил потерпевшего и отобрал у него золотую цепочку, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 80 тыс. рублей.

В тот же день на Московском вокзале по горячим следам поймали 44-летнего мужчину, судимого за имущественные преступления.

Ранее на Piter.TV: мужчину, который похитил 17 тыс. рублей с банковской карты знакомой, будут судить в Петербурге. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Фото: Piter.TV