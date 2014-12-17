Мужчину, который похитил 17 тыс. рублей с банковской карты знакомой, будут судить в Петербурге

Во время застолья он попросил у приятельницы карту, женщина согласилась и назвала пин-код.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как сообщили в надзорном ведомстве 21 июля, фигурант выпивал алкоголь с товарищами у одного из фортов. Во время застолья мужчина попросил у приятельницы банковскую карту, женщина согласилась и назвала пин-код. Когда встреча завершилась, обвиняемый забрал платежное средство потерпевшей и уехал домой. Затем злоумышленник расплачивался ее картой в магазинах. Общая сумма ущерба составила около 17 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток, потративший с чужой банковской карты 23 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге.

Фото: Piter.TV