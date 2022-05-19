Подросток, потративший с чужой банковской карты 23 тыс. рублей, стал фигурантом уголовного дела в Петербурге

В отношении парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи Приморского района Петербурга возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). К ответственности привлечен 15-летний подросток, рассказали в СК РФ.

В июне юноша вместе со своим знакомым получил доступ к банковской карте девушки, а затем потратил с ее счета более 23 тыс. рублей. В отношении парня избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если вы нашли чужую карту, за кражу средств предусмотрено наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет. За преступление считаются оплата покупок в магазинах, снятие наличных и переводы через мобильное приложение. Обнаруженную карту стоит передать в ближайший отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу