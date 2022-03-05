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В Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей
Сегодня, 12:54
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В Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей

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Обвиняемая купила дорогостоящий алкоголь.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Как рассказали 10 июля в надзорном ведомстве, в мае прошлого года на кассе самообслуживания в магазине на проспекте Просвещения фигурантка нашла чужую карту и купила дорогостоящий алкоголь. 

Общая сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: похитившая оставленный в автобусе ноутбук предстанет перед судом в Петербурге. Злоумышленница отформатировала устройство до заводских настроек, однако полицейские установили его местонахождение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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