В Петербурге будут судить женщину, потратившую с найденной банковской карты 5 тыс. рублей

Обвиняемая купила дорогостоящий алкоголь.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Как рассказали 10 июля в надзорном ведомстве, в мае прошлого года на кассе самообслуживания в магазине на проспекте Просвещения фигурантка нашла чужую карту и купила дорогостоящий алкоголь.

Общая сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: похитившая оставленный в автобусе ноутбук предстанет перед судом в Петербурге. Злоумышленница отформатировала устройство до заводских настроек, однако полицейские установили его местонахождение.

Фото: Piter.TV