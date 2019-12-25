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Похитившая оставленный в автобусе ноутбук предстанет перед судом в Петербурге
Сегодня, 13:25
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Похитившая оставленный в автобусе ноутбук предстанет перед судом в Петербурге

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Фигурантка отформатировала устройство до заводских настроек.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Следствие утверждает, что в апреле обвиняемая вошла в автобус №158 на проспекте Маршала Блюхера. Она заметила сумку с ноутбуком, оставленную пассажиром, и похитила технику. Фигурантка отформатировала устройство до заводских настроек, однако полицейские установили его местонахождение. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: попытка обокрасть супермаркет на набережной Фонтанки обернулась уголовным делом. Злоумышленники также напали на администратора магазина.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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