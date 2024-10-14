Попытка обокрасть супермаркет на набережной Фонтанки обернулась уголовным делом

Злоумышленники также напали на администратора магазина.

Попытка украсть продукты из магазина на набережной реки Фонтанки обернулась уголовным делом по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 8 июля поступила информация о нападении на администратора супермаркета. Трое молодых людей хотели вынести оттуда энергетические напитки и молочные коктейли. Когда сотрудник попытался их остановить, злоумышленники избили его. Пострадавшего госпитализировали в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По горячим следам правоохранители задержали двоих подозреваемых – 17-летнего и 23-летнего местных жителей. Третий допрошен в качестве свидетеля.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец отправлен в колонию за хулиганство в магазине в Зеленогорске.

Видео: пресс-служба МВД России