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Вчера, 17:06
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В Колпино граффитист разрисовал автобусную остановку

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В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Вандал разрисовал остановку общественного транспорта в Колпино. Его задержали сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне вечером на Тверской улице наряд заметил молодого человека, который с помощью баллончика с белой краской делал граффити рядом с торговым центром. Нарушителем оказался 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. 

Петербуржца доставили в 80-й отдел полиции, в настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали мужчину, разрисовавшего историческое здание в центре Петербурга. Все произошло на Коломенской улице, а объектом вандализма стал доходный дом П. А. Перуниной, построенный в 1897 году. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: колпино, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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