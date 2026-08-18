В Колпино граффитист разрисовал автобусную остановку

В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Вандал разрисовал остановку общественного транспорта в Колпино. Его задержали сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером на Тверской улице наряд заметил молодого человека, который с помощью баллончика с белой краской делал граффити рядом с торговым центром. Нарушителем оказался 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Петербуржца доставили в 80-й отдел полиции, в настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали мужчину, разрисовавшего историческое здание в центре Петербурга. Все произошло на Коломенской улице, а объектом вандализма стал доходный дом П. А. Перуниной, построенный в 1897 году.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии