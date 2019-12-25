Росгвардейцы задержали вандала, разрисовавшего историческое здание в центре Петербурга

Инцидент произошёл на Коломенской улице, а объектом вандализма стал доходный дом П. А. Перуниной, построенный в 1897 году.

В понедельник вечером сотрудники Росгвардии по -Петербургу и Ленобласти задержали молодого человека, который наносил граффити на фасад исторического здания. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

О нарушителе, использовавшем баллончики с краской, в правоохранительные органы сообщили местные жители. Инцидент произошёл на Коломенской улице, а объектом вандализма стал доходный дом П. А. Перуниной, построенный в 1897 году.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У задержанного изъяли четыре аэрозольных баллончика с краской. В настоящее время полиция устанавливает сумму причинённого ущерба.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали пьяного дебошира, разгромившего отдел с алкоголем на Выборгском шоссе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти