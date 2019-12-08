Росгвардейцы задержали пьяного дебошира, разгромившего отдел с алкоголем на Выборгском шоссе

Из хулиганских побуждений он сбросил с полок около 60 бутылок с алкогольной продукцией и разбил их об пол, причинив магазину ущерб на сумму около 50 000 рублей.

Вечером 26 июня сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали 27-летнего мужчину, который устроил погром в одном из сетевых гипермаркетов на Выборгском шоссе. Об этом информирует пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В 21:20 персонал магазина нажал тревожную кнопку из-за неадекватного поведения посетителя. Прибывший на место наряд Росгвардии обнаружил в торговом зале нетрезвого гражданина. Из хулиганских побуждений он сбросил с полок около 60 бутылок с алкогольной продукцией и разбил их об пол, причинив магазину ущерб на сумму около 50 000 рублей.

Наряд вневедомственной охраны задержал дебошира и доставил его в 58-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что женщина разбила бутылку о голову мужчины на Искровском.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти