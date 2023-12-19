Женщина разбила бутылку о голову мужчины на Искровском

При этом она сама получила травму кисти руки от разбитого стекла.

В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии пресекли уличный конфликт, произошедший ранним утром 24 июня. В результате инцидента один из мужчин получил резаную рану головы.

Согласно сообщению пресс-службы пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ссора вспыхнула около пяти часов утра на Искровском проспекте. По предварительной информации, причиной конфликта стало совместное распитие алкогольных напитков между двумя мужчинами и женщиной. Словесная перепалка началась во дворе жилого дома, после чего переместилась к остановке общественного транспорта и переросла в физическую расправу.

Во время потасовки 22-летняя девушка схватила стеклянную бутылку, разбила её и осколком нанесла удар в область виска одному из оппонентов. При этом она сама получила травму кисти руки от разбитого стекла. Шум привлёк внимание местных жителей, которые вызвали полицию. На место оперативно прибыли два наряда вневедомственной охраны Росгвардии. Все участники конфликта были задержаны до выяснения обстоятельств.

Пострадавшие – 35-летний мужчина и сама нападавшая девушка – с резаными ранениями были доставлены бригадой скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи. Третьего участника драки, 39-летнего мужчину, росгвардейцы передали сотрудникам 75-го отдела полиции. Этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и незаконное хранение наркотиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются следственными органами.

Ранее мы сообщили о том, что возбуждено уголовное дело в отношении пациента больницы в Невском районе, избившего соседа по палате.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти