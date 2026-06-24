Возбуждено уголовное дело в отношении пациента больницы в Невском районе, избившего соседа по палате

Известно, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

В понедельник, 22 июня, в отдел полиции Невского района поступило экстренное сообщение из медицинского учреждения. Накануне в реанимацию был доставлен 55-летний мужчина в тяжёлом состоянии с открытой травмой головы и множественными переломами лица. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Выяснилось, что конфликт произошёл непосредственно в палате изолятора клинико-диагностического блока. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из пациентов напал на своего соседа и жестоко избил его. К месту происшествия был незамедлительно вызван наряд Росгвардии. Правоохранители задержали агрессивного пациента и передали его в отдел полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в Металлострое задержан 18-летний молодой человек, ударивший мужчину бутылкой.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

