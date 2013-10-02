В Металлострое задержан 18-летний молодой человек, ударивший мужчину бутылкой

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

В Колпинском районе Петербурга раскрыто нападение на 37-летнего мужчину, совершённое в ночь на 22 июня. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, потерпевший был доставлен в больницу около полуночи с улицы Центральной, дом 19, корпус 3. У него были зафиксированы травма головы и ушибы.

После оказания необходимой медицинской помощи мужчина был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. В тот же день он обратился в полицию с официальным заявлением об избиении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность нападавшего. Вечером 23 июня по подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний неработающий житель посёлка Металлострой. По данным следствия, конфликт между мужчинами разгорелся на улице, после чего молодой человек ударил пострадавшего бутылкой по лицу, а затем избил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Подозреваемый заключён под стражу на основании статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV