Возбуждено уголовное дело после дорожного конфликта с ножом на Пироговской набережной

Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 21 июня в полицию Выборгского района поступило сообщение о дорожном конфликте на пересечении Пироговской набережной и улицы Академика Лебедева. По имеющимся данным, пассажир автомобиля Porsche вышел из машины и стал угрожать ножом водителю Audi, а также повредил его автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих участников инцидента: 32-летнего водителя и 28-летнего пассажира Porsche. Против 28-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство, совершенное с применением оружия").

На данный момент 28-летний подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, тогда как второй участник конфликта был опрошен и отпущен после проведения необходимых процессуальных действий. Полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.TV