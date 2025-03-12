"Почта России" запустила "Грузовой экспресс" из Китая в Петербург

Сервис, запущенный в конце 2025 года, предназначен для перевозки почтовых отправлений, одежды, обуви и товаров электронной коммерции.

"Почта России" расширила географию своего логистического сервиса "Грузовой экспресс", открыв прямой железнодорожный маршрут из Китая на Северо-Запад. Как сообщили в компании, первый состав уже успешно преодолел путь от города Хуньчунь до Петербурга за 16 суток.

29 июля поезд с 62 контейнерами товаров народного потребления прибыл на "Первый контейнерный терминал" Большого порта Петербурга (входит в ГК "Дело"). Маршрут следования пролегал через станции Камышовая и Уссурийск. Реализацией регулярного железнодорожного сообщения занимается ООО "ПЛК" – дочерняя структура почтового оператора.

Сервис, запущенный в конце 2025 года, предназначен для перевозки почтовых отправлений, одежды, обуви и товаров электронной коммерции. Благодаря запуску еженедельных отправок в Северную столицу компания рассчитывает значительно нарастить объемы трансграничной онлайн-торговли и сократить сроки доставки для жителей макрорегиона.

Запуск маршрута стал практическим результатом соглашения о развитии грузовых перевозок между Петербургом и городами Китая. Документ был подписан в апреле 2026 года на Международном транспортно-логистическом форуме. Ключевыми участниками проекта выступили холдинг "Глобал Портс" (ГК "Дело"), оператор "ПЛК" и Октябрьская железная дорога.

Ранее мы сообщили о том, что "Странник" доставит бюллетени на Соловки через Белое море без капитана.

Фото: Пресс-служба ГК "Дело"