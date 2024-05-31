Между Хуньчунем и Петербургом запустили ускоренный грузовой поезд

Поезд будет курсировать еженедельно, время доставки грузов составляет 16 суток.

Между китайским городом Хуньчунь и Санкт-Петербургом начал курсировать ускоренный грузовой поезд. Новый регулярный контейнерный сервис запустила "Почта России".

Первый состав прибыл на "Первый контейнерный терминал" в Большом порту Санкт-Петербург. Поезд доставил 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием.

Время в пути по новому маршруту составило 16 суток. Грузовые экспрессы будут отправляться каждую неделю. Маршрут проходит через Хуньчунь, Камышовую, Уссурийск и Санкт-Петербург.

Ранее мы сообщили о том, что "Ласточки" перевезли более 120 тыс. человек между Петербургом и Сортавалой за полгода.

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