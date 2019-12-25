Похороны погибшего в Петербурге 7 летнего мальчика прошли в Ингушетии

Стихийный мемориал у места трагедии разобрали коммунальные службы.

7-летнего мальчика, погибшего после несчастного случая на Коломенской улице в Петербурге, похоронили в Ингушетии. Об этом сообщили близкие друзья семьи, передает КП-Петербург.

Трагедия произошла 23 июля. Ребенок вместе с друзьями пришел поиграть в футбол во дворе на Коломенской улице. По данным источника, мальчик решил самостоятельно пройти через забор, чтобы открыть калитку своим друзьям. В этот момент начали открываться ворота, которые прижали ребенка. В результате он получил открытую черепно мозговую травму.

После случившегося жители города организовали сбор средств для семьи погибшего. Сначала мать ребенка отказалась от помощи, однако позже согласилась принять поддержку. Семья приняла решение похоронить мальчика на родине, в Ингушетии.

У ворот, где произошла трагедия, неравнодушные жители оставили цветы и игрушки. Спустя неделю после происшествия коммунальные службы разобрали стихийный мемориал.

Близкая подруга семьи Анжелика сообщила, что сотрудники коммунальных служб убрали установленный у ворот мемориал и выбросили три игрушки. По ее словам, это вызвало обеспокоенность у жителей, которые посчитали, что цветы и игрушки убирают, чтобы трагедия быстрее была забыта и не привлекала внимания.

