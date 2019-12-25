В Польше снесли еще один монумент советским воинам

Монумент был воздвигнут в польском городе в 1984 году.

В городе Пыжице на севере Польши, демонтировали монумент, посвященный советско-польскому воинскому братству. Трансляцию сноса памятника вел Институт национальной памяти в YouTube.

Перед тем как, начать демонтаж, исполняющий обязанности польского Института национальной памяти Кароль Полейовский и мэр города Мажена Подзиньской провели короткую пресс-конференцию. На месте памятника планируют создать сквер независимости.

Рабочие сначала от памятника откололи металлическую голову солдата и табличку с надписью на польском языке: "Бог. Честь. Родина". Эти детали будут переданы на хранение на местное кладбище. Далее продолжился снос декоративных элементов и плитки.

Монумент в честь советских воинов, названный "Памятником героям", воздвигнули в Пыжицах в 1984 году. В 1990-е годы власти решили изменить название монумента на "Памятник памяти".

Ранее мы сообщали, что на территории Польши снесли 468 памятников советским воинам из 561 объектов.

Фото: Кадр трансляции/ Институт национальной памяти