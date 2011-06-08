Андрей Таранов рассказал о процессе "декоммунизации" Европы.

На территории Польши снесено 468 памятников советским воинам из 561 объектов, в Чехии 28 из 665, еще с 22 монументов местные власти сняли красные звезды и другую советскую и армейскую символику. Соответствующей статистикой поделился с журналистами временно исполняющий обязанности директора департамента российского министерства по обороне по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. Чиновник выступил на круглом столе "Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам", организованном на площадке МИА "Россия сегодня".

В Польше на момент создания наших представительств было выявлено 561 такой памятник вне мест воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря 2023 года, официально ликвидировано 468, полностью уничтожены, осталось всего 93 памятника... На территории Чешской Республики из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений ликвидировано 28 полностью, 22 изменены, то есть снята символика, звезды красные, надписи. Андрей Таранов, сотрудник Минобороны РФ

Напомним, что участники круглого стола обсудили варварское отношение к памятникам советским солдатам, возведенного в ранг государственной политики отдельных европейских государств, а также меры противодействия этим процессам. На текущий момент в регионе демонтировано более трех тысяч памятников советским воинам-освободителям. Андрей Тарасов заметил, что согласно законами о "декоммунизации" уничтожение подобных исторических объектов в европейских странах продолжится.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов беспилотной авиации группировки войск "Юг".

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"