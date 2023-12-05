Минобороны показало кадры боевой работы расчетов беспилотной авиации группировки войск "Юг"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов беспилотной авиации группировки войск "Юг" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. Подразделения группировки войск наблюдают за полем боя с беспилотников в режиме реального времени. Они также отслеживают передвижения противника и проводят корректировку ударов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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