  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:39
84
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов беспилотной авиации группировки войск "Юг"

0 0

Боевые действия ведутся на Донецком направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов беспилотной авиации группировки войск "Юг" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. Подразделения группировки войск наблюдают за полем боя с беспилотников в режиме реального времени. Они также отслеживают передвижения противника и проводят корректировку ударов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, боевая работа, донецкое направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии