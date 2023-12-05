Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Поражение живой силе и технике противника нанесли во взаимодействии с авиацией и артиллерией в районах Курдюмовки и Клещеевки. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, 152-мм САУ "Гиацинт".
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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