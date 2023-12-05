Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении

Потери противника составили до 300 военнослужащих.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Поражение живой силе и технике противника нанесли во взаимодействии с авиацией и артиллерией в районах Курдюмовки и Клещеевки. Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, 152-мм САУ "Гиацинт".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России