В Петербурге в конце мая пройдет "Фестиваль мороженого"

Мероприятие состоится на площади Островского.

В Петербурге пройдет "Фестиваль мороженого", в котором смогут поучаствовать жители и гости города. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Северной столицы.

Праздник состоится 25 и 26 мая на площади Островского. Организаторы оборудуют сцену, шатры и светодиодный экран. Также к мероприятию подготовят фудтраки и навигационные стенды. В связи с проведением фестиваля движение по площади Островского со стороны Невского проспекта закроют с 24-го (0:00) по 27 мая 22:00. Движение по пропускам организовано будет по переулку Крылова и улице Зодчего Росси.

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Фото: pxhere.com