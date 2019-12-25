Суд отправил девушку в колонию за поджог базовых станций в Колпине и Шушарах.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Арину Лыкову к 12 годам колонии общего режима за поджог базовых станций связи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Назначенный срок на год меньше того, который запрашивала прокуратура.

По версии следствия, в ночь на 18 ноября 2025 года девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, после чего облила ею распределительные щиты базовых станций в Колпине и поселке Шушары и устроила поджог. В результате несколько компаний понесли ущерб, который Лыкова впоследствии возместила полностью.

Защита утверждала, что девушка не собиралась подрывать безопасность государства и действовала под психологическим давлением неизвестных. По словам адвокатов, сначала ее убедили перевести деньги, а затем стали шантажировать и вынудили совершить поджоги.

Перед оглашением приговора Лыкова рассказала суду, что стала жертвой мошенников и считала, что помогает участникам специальной военной операции. Позже она поняла, что ее обманули, принесла извинения и заявила о раскаянии.

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Фото: Piter.TV