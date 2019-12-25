В РЖД объяснили, как изменятся требования для пассажиров.

Сбор за возврат билетов на поезда изменится на российской территории с 1 декабря 2026 года и составит от одного до десяти процентов от стоимости билета. Соответствующие сведения предоставили журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные от РЖД. В СМИ уточнили, что сейчас при сдаче железнодорожного билета с человека взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября включительно. Однако уже со следующего месяца размер выплаты пассажиру будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. В частности, при возврате билета за 45 суток и более до отправления, такой сбор составит один процент от стоимости билета, от 30 до 44 суток — три процента, от 10 до 29 суток — пять процентов, за девять и менее суток — десять процентов.

Прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. сообщение от РЖД

Известно, что новый вариант сбора позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением состава. Таким образом нововведение позволяет предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно.

Фото: Piter.tv