Кристен Михал рассказал, что следует готовиться к жесткому экономическому ущербу.

Эстония может распространить ограничения на государственной границе с Россией на железнодорожное сообщение. Такой вариант развития ситуации в интервью для местного новостного портала ERR предложил премьер-министр прибалтийской страны Кристен Михал. Европейский чиновник таким образом решение национального правительства закрыть автомобильные пункты пропуска с соседней страной. Глава кабинета министров отмечает, что власти в Таллине действовали осмотрительно, когда постепенно начали ужесточать пограничный режим. Михал добавил, что Эстония уже 12 раз сталкивалась с нападениями, которые власти связывают с действиями Москвы.

Кристен Михал напомнил, что ранее эстонская сторона сокращала время работы пограничных переходов и усиливала таможенный контроль. Эстонский премьер-министр признал факт того, что прекращение автомобильного сообщения отразится на приграничных территориях. В частности, значительные последствия почувствуют местные жители из Нарвы и Сетомаа. По оценке эксперта, ежегодные потери этих эстонских районов могут составить от 500 до 600 тысяч евро. Национальное правительство намерено предусмотреть меры для смягчения экономического ущерба государству.

Эстония закроет все сухопутные переходы на границе с Россией с 1 декабря.

Фото: YouTube / Podcast: Mul pole aega!