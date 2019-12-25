В Прибалтике хотят выработать единый подход к вопросу.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию национального правительства относительно возможного ввода ограничений на латвийско-российской государственной границе. Это происходит вслед за решением эстонских коллег закрыть все контрольно-пропускные пункты (КПП) с Россией. Соответствующе данные опубликованы местным новостным изданием Delfi. По словам иностранного чиновника, вопрос о границах власти из Риги должны рассматривать комплексно. При этом следует учитывать соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между Балтийским регионом. Андрис Кулбергс полагает, что странам необходимо стремиться к согласованному подходу.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава уже поддержал идею закрытия пунктов на границе с Россией. По мнению прибалтийского чиновника, для начала стране необходимо достичь единого понимания этого вопроса в правительстве.

Новое правительство было утверждено совсем недавно. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать. Янис Домбрава, глава МВД Латвии

В Латвии заявили о попытке 20 человек пересечь границу со стороны Белоруссии.

Фото: Piter.tv