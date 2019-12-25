Школьники и студенты Ленобласти могут проверить знания об избирательном праве.

В Ленинградской области стартовала XXIX олимпиада по избирательному праву, в которой смогут проверить свои знания школьники и студенты региона. К участию приглашают учеников 9–11 классов и студентов предпоследнего и последнего курсов профессиональных образовательных организаций.

Заявки принимаются с 23 ноября по 1 декабря включительно. Направить их можно по электронной почте iklosmi@mail.ru с пометкой "Заявка на Олимпиаду" или по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 4, лит. А. К заявке нужно приложить согласия на обработку персональных данных.

Олимпиада пройдёт в два этапа. Первый — заочный: 4 декабря участники получат задания и тему эссе, а ответы нужно отправить до 19:00 6 декабря. Второй этап состоится 18 декабря в Гатчинском государственном университете — в нём примут участие победители первого этапа.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)