Петербуржцы смогут написать Статистический диктант и выиграть электросамокат

В этом году мероприятие приурочили к 215-летию государственной статистики.

С 13 по 22 октября петербуржцы смогут проверить свои знания в области статистики и побороться за призы. Всероссийский Статистический диктант организует Росстат. Участие бесплатное, а пройти испытание можно онлайн на официальном сайте проекта. На выполнение заданий отводится до часа.

В этом году мероприятие приурочили к 215-летию государственной статистики. Петербург занимает особое место в ее истории: именно здесь в 1811 году появилось первое в России государственное статистическое подразделение. В честь юбилея организаторы подготовили отдельный блок вопросов об истории отечественной статистики.

Участникам также предложат задания по основам статистики, вычислениям, фактам и методам работы с данными. Среди других тем — Год единства народов России, Стратегия-2030 и большие данные (Big Data). По замыслу организаторов, диктант поможет проверить не только знания, но и умение анализировать информацию, сопоставлять цифры и отличать факты от манипуляций. После прохождения каждый участник получит сертификат с оценкой уровня статистической грамотности.

За высокие результаты предусмотрены и подарки. Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" подготовил призы для участников, которые дадут не менее 28 правильных ответов и займут определенные места в рейтинге. Среди подарков — ноутбук, планшет, умная колонка, электронная книга, электросамокат и массажер. Подробности о распределении призов опубликованы в сообществе Росстата.

За семь лет в Статистическом диктанте приняли участие 158 тысяч человек из России и еще 39 стран. В прошлом году число участников из Петербурга и Ленинградской области выросло втрое по сравнению с 2024 годом. Интерес к этой сфере поддерживает и школьное образование: статистику изучают на уроках с седьмого класса.

Пройти диктант можно до 22 октября включительно.

Фото: Росстат