В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в октябре продукт

Специалисты рассказали о снижении цен на ряд продуктов.

На российской территории яблоки в октябре 2026 года стали самым подешевевшим продуктом. Стоимость данного продукта за минувший месяц снизились на 7,5 процента или до 141,8 рубля за килограмм. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители пресс-службы ассоциации "Руспродсоюз".

Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее. представители "Руспродсоюза"

Согласно надзорному ведомству, в топ-пять самых подешевевших продуктов по стране также вошли морковь со снижением цены на 5,2 процента, лук (минус 4,7 процента), капуста (минус 4,2 процента) и сахар (минус 2,6 процента).

Стоимость минимальной продуктовой корзины на месяц снизилась на 1,5%.

Фото: Piter.tv