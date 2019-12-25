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В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в октябре продукт
Сегодня, 10:17
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В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в октябре продукт

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Специалисты рассказали о снижении цен на ряд продуктов.

На российской территории яблоки в октябре 2026 года стали самым подешевевшим продуктом. Стоимость данного продукта за минувший месяц снизились на 7,5 процента или до 141,8 рубля за килограмм. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились представители пресс-службы ассоциации  "Руспродсоюз".

Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее.

представители "Руспродсоюза"

Согласно надзорному ведомству, в топ-пять самых подешевевших продуктов по стране также вошли морковь со снижением цены на 5,2 процента, лук (минус 4,7 процента), капуста (минус 4,2 процента) и сахар (минус 2,6 процента).

Стоимость минимальной продуктовой корзины на месяц снизилась на 1,5%.

Фото: Piter.tv

Теги: рост цен, руспродсоюз, статистика, яблоки
Категории: Общество, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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